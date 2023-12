Polska nie jest krajem wolnym od wścieklizny. Dlatego jest obowiązek szczepienia na wściekliznę wszystkich psów powyżej 3 m.ż. jeden raz na rok. Praktycznie co roku w Mazowieckim są znajdowane zwierzęta padłe na wściekliznę (ze względu na to powinien być chociażby obowiązek smyczy i kagańca dla psów).Swoją drogą nie wiem dlaczego nie ma obowiązku szczepienia kotów ¯\(ツ)/¯. Najczęściej one mają kontakt z dzikimi zwierzętami.