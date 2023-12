film niezly, ale ciezkostrawny dla europejskiego widza. gra aktorska bardzo "azjatycka", mocno przerysowana, momentami komiczna. dialogi bywaja niezamierzenie zabawne, a sam scenariusz jest do bolu przewidywalny. do tego jedna retrospekcja, po ktorej poczulem sie jakby tworcy mieli ogladajacego za glupka. jednoczesnie ten film to ciekawa proba zmierzenia sie z demonami japonskiego spoleczenstwa. potepienie nieludzkiego podejscia do jednostki w czasie wojny i proba pokazania jak rozbity narod potrafil zjednoczyc sie kiedy bylo to Pokaż całość