Jakkolwiek by się człowiek nie zgadzał ze wszystkimi symbolami w sejmie, czy to żydowskim czy jakimikolwiek innymi, to zachowanie Brauna było na poziomie typowego dresa spod sklepu. Na pewno nie jest to zachowanie kogoś, kto reprezentuje naród, nie jest to zachowanie godne posła. Są inne środki do walki ze zidoceniem niż używanie siły. To jest dokładnie ten sam poziom co Piotrowicz, Pawłowicz, Macierewicz czy Niesiołowski czy lewackie "aktywiszcze".