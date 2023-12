Przecież Kalczenko to jest zwykły, zakompleksiony pokurcz pełen strachu przed zderzeniem z rzeczywistością. Z jednej strony ma innych za gorszy sort, a z drugiej strony ma coś #!$%@? z tymi Niemcami pod kopułą i wpojony strach przez Zachodem. Dla niego kazdy, kto wyściubił nos z polskiego #!$%@? i Zapiecka to obcy agent. Ten facet się już nadaje do Choroszczy. Czas zmienić obstawę ochroniarzy na opiekę pielęgniarzy.