Gdyby Niemcy były liderem w produkcji EV, to inaczej by piali. Pamiętacie jak zachwalali 15 lat temu diesle do miasta? Te, które teraz są z nich rugowane? Przodowali w ich produkcji. Teraz, gdy wszyscy ich przegonili w produkcji i cenie elektryków, wyją że są nieekologiczne i niebezpieczne. Częściowo mają rację, ale z ich gadki wypływa taki fałsz i hipokryzja, że aż się niedobrze robi.