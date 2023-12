Szczerze to ujowy artykuł. rozciągnięty jak rządy pisu (czyli w uj niepotrzebnie). dziesiątki sekcji. brak jakiegoś skrótu na początku o czym wogóle będzie, gdzieś tam na samym końcu wogóle zakres dat, powtarzajace się opisy, brak podsumowania. w sumie po przeczytaniu paru staron na początku to straciłem zaintresowanie i z braku jakiegoś podsumowania na końcu nie wiem wogóle co tam się stało ile osób zginęło. wiem że dobrze czytać coś wiecej niż tytuł Pokaż całość