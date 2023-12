I prawidłowo, bo to zabobon, a nie "nauka".

Zdrowy chirurg musi maskę zmieniać co 20 minut.

Chyba nie dlatego, że ma taki kaprys, co?

Przypominam, że to zdrowy człowiek.

O atestach czy innych certyfikatach na takie używanie masek to nawet nie wspominam...