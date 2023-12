Jedno pytanie:

Kobite co zazyla srodki poronne rozbieraja prawie do naga zeby przeszukac a kolesia ktory grozil ze zabije policjantow jak go beda chcieli zatrzymac wpuszczaja z dupna giwera do radiowozu?



To sie tak nie klei ze nawet ameba by sie zastanawiala o co tu chodzi.



No chyba ze go jednak przeszukali a potem dali se odebrac wlasna bron. MISTRZOSTWO.



To ze oni sa debilami nie oznacza ze inni ludzie tez sa.