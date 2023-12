to jest metoda negocjacyjna stosowana wielokrotnie na wszystkich poziomach i wielu sprawach.

na czym to polega:

1. Chcesz zabrać X (nie ważne co to jest, ale musi być w zasięgu)

2. Ogłaszasz: biorę 3X

3. Odpowiedź opór, walka.

4. Ogłaszasz rozmowy i po trudnych, twardych negocjacjach cofasz się do X.

5. Wszyscy oddychają z ulgą, a przecież zostali wyruchani.



Jest kilka przykładów z historii:

1. Mój ulubiony. Dziedziczenie z OFE. "Pierwotnie" (cudzysłów