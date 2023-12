Gdyby Miller nie żył, to by się przewracał w grobie:-/ "Lewica" zamiast odbierać elektorat socjalny PiS i rosnąć jako siła polityczna, to okopuje się na wąskiej grupie radykalnych Julek z dużych miast. Nie wróżę powodzenia w przyszłych wyborach, to jest jak z Konfą - młodzi ludzie lubią radykalne i oryginalne hasełka, ale prędzej czy później dorastają.