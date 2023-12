Z punktu widzenia przedstawiciela handlowego wygląda to tak:

-wstawienie palety towaru do jednego marketu (zagraniczna sieć) kosztuje ok 1000 zł

-część sklepów oczekuje co miesięcznej opłaty za półkę, w towarze lub fakturze marketingowej

-wejście z nowym produktem to opłata 50-100 zł

-postawienie standu to również opłata marketingowa