No i? Kolejny typowy szauf, jakaś głupia szmula, która jednocześnie chcę się wybić jak i typowa p0lka która oddałaby wszystko aby usiąść na obcokrajowej knadze...

Jedynie mam nadzieję że dopadnie ją sprawiedliwość za to co wypowiadała, bo pragnę przypomnieć, że internet nie zapomina...