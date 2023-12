O ile nie uwazam ze w bg3 jest jakas nachalna narracja lgbt odstajaca od swiata fantasy i nie widzialem sensu istnienia takiego moda, tak cenzurowanie takiego to glupota.



Jak ktos nie chce to go nawet nie poszuka. Jak ktos go uzyje w swojej grze to co komu do tego. Badzmy tolerancyjni, nikomu krzywdy nie robi.



Zreszta ze skyrima juz mozna pewnie zroboc symulator orgii z hitlerem tylko ze nie z nexus mods Pokaż całość