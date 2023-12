Afera zaczyna się robić medialna poza Polską.

Mam nadzieję, że NEWAG nie popełnił sudoku przez swoją zachłanność na pieniądze z serwisu pociągów.

To co zrobili jest nieetyczne i ludzie odpowiedzialni za wprowadzenie tych antyrynkowych zmian do softu PLC powinni odpowiedzieć karnie.