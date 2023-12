Darmowe, sam projekt tak, musisz udać się z nim do architekta który go dostosuje, poprawki, to jest zawsze konieczne więc wydasz i tak kilka kafli, często płacąc za projekt z katalogu, powiedzmy 4-5 k masz w cenie poprawki i dostosowanie, a tutaj kontaktować się z dostawcą co najwyżej możesz próbować. Tak więc moim zdaniem zbędna rzecz, tym bardziej, że rozbija się o 2-3 tysiące.