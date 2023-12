W sumie racja. Skoro można jeść to jakim prawem tylko to co się kupi? Jak się operatorowi kina nie podoba, że jem własne kanapki czy tam jajka sadzone to niech zabroni jedzenia na sali kinowej ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

A to, że takie działanie konsumentów może się obrócić przeciwko nim to inna sprawa.