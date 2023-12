Co za kretyni pracują w TVP XD Własnie przez takie odklejone praktyki przegrali wybory a oni dalej ciągną tego komunistycznego loda xD Oni dają jasny sygnał aby ich z tamtąd #!$%@?ć ponieważ to co oni robią to jest jawna defraudacja publicznych pieniędzy kierowaną przez przegraną w wyborach partie Prawo i Sprawiedliwośc prowadzoną przez obłakanego Jarosława Kaczyńskiego.