Typ śmieje się zwolennikom KO w twarz, a Ci jeszcze robią o tym znalezisko xD



Nie, no spokojnie. Gdy Donald obejmie pełnię władzy to nasze służby za uszy go z tej Afryki przytargaja.



I tu nawet nie chodzi o to czy typ zrobił dobrze czy źle.

Po prostu bawi mnie takie oburzenie dla oburzenia z którego absolutnie nic nie wynika, a sam podmiot oburzenia z oburzonych ma niezłą beczułkę xD