tak tylko zerknalem, nie no az taki zly moze nie byc, momenty sa, babie lep obcinaja to chociaz to warto zobaczyc



domyslam sie ze film ma zly tytul, powinno byc jozefina i napoleon, wiadomo kto tam jest najwazniejszy, jakas scena "lozkowa" mi mignela, czekam na film ewa i adolf w podobnym tonie XD hitler w lozku z ewa slucha jej i jej pomyslow o obozach koncentracyjnych



w sumie to takie typowo lewackie Pokaż całość