Jak firma P4 Sp. z o.o. (Play) unika odpowiedzialności z tytułu prawa do skutecznej reklamacji

Dnia 13.01.2022 dostałem mailową informację że otrzymali już wszystkie niezbędne dokumenty żeby móc umówić technika i rozpocząć świadczenie usług pod moim adresem - nic bardziej mylnego - niestety termin wizyty technika ustalałem 3x bo według Play w ich systemie występował niezidentyfikowany błąd mimo iż byłem wcześniej zapewniany że do wizyty technika dojdzie w ustalonym dniu i nic w systemie nie krzyczy że nie przyjedzie (przed 3 terminem dostałem wgl. informację że mój kod pocztowy jest nieprawidłowy i przez to nie mogą wystawić zlecenia prawidłowo XD, po konsultacji na infolinii okazało się że jednak jest prawidłowy! No niemożliwe, kurier pod dobry adres przyjechał i na umowie wszystko się zgadzało a tu nagle kod pocztowy się nie zgadza, co za pech...), dodatkowo w dniu w którym miał się zjawić technik sam musiałem się kontaktować z firmą Play by dowiedzieć się że wystąpił błąd i technika nie będzie... Finalnie internet został podłączony dnia 01.02.2022 więc prawie po miesiącu od zamówienia usługi, na dodatek jak przyszedł już do mnie Pan monter/technik to poinformował mnie że miało go tu dziś nie być bo nikt nie odbierał jak dzwonił, a wiecie czemu? Bo na pudełku z routerem był numer telefonu który w żaden sposób nie był ze mną powiązany i na pewno nie był mój XD do kwadratu. Po podłączeniu usługi moje szczęście nie trwało długo gdyż praktycznie od samego początku internet nie działał jak powinien, ciągłe problemy z brakiem dostępu do internetu mimo ciągłego podłączenia do Wi-Fi jak również po kablu, resetowanie routera nic nie dawało i wszystko co mogłem zrobić sam, w końcu po jakimś czasie niechętnie (wiedząc jakie fikołki się działy przy podłączeniu) postanowiłem zgłosić reklamację aby technik spróbował wymienić router na nowy i aby sprawdził czy na miejscu wszystko jest na pewno okej, jak się już pewnie domyślacie technika nie było, nie dostałem nawet żadnej informacji że się nie zjawi a specjalnie wziąłem dzień wolny w pracy bo technicy pracowali akurat w takich godzinach gdzie i ja byłem w pracy, tegoż samego dnia skontaktowałem się z Play w aplikacji (nie dało to nic, cóż za zdziwienie...) i poszedłem do pobliskiego salonu Play rozwiązać umowę ze względu na fikołki jakie do tej pory się działy, tu niestety zaczynają się jeszcze większe fikołki logiczne i jeszcze większe problemy gdyż przy rozwiązaniu umowy podałem powód iż firma Play lekko mówiąc wali w męskie przyrodzenie z obsługą swoich klientów i ich reklamacji, dodatkowo złożyłem również reklamację po rozwiązaniu umowy na to że ustalałem z nimi 3x termin podłączenia usługi i na to że w dniu w którym technik miał się zjawić w sprawie diagnozy i wymiany routera się nie zjawił. Dodam jeszcze że firma Play przeczy sama sobie bo raz twierdzą że technika z nowym routerem nie było za co przepraszają a w kolejnej odpowiedzi do reklamacji twierdzą że technik był, wyregulował sygnał i wszystko śmigało jak należy XD do sześcianu już... Teraz trzymajcie się foteli bo będzie grubo i poprę wszystko screenami oraz odpowiedziami na reklamację od firmy Play.