To musi być jakiś słaby żart. Jeżeli to prawda, to ktoś musi stracić pracę. Nie wnikam w to, że matka dziewczyny zauważyła jej zaginięcie po 2 miesiącach, najwyżej nie powinna wygrać plebiscytu na najlepszą mamę, ale za ten zgon i sposób poprowadzenia działań ktoś powinien odpowiedzieć.