z tego co pamiętam(bo nie wchodziłem w link)byla to tzw,mini epoka lodowcowaSwoją droga 1977 w Ameryce również straszyli,że możemy sie szykować na epoke lodowcową za naszego życiaJak wiemy dosłownie za chwile zmienili retoryke na global boiling (lepiej by brzmiało global inferno-wtedy na pewno ludzie by sie wystraszyli:)....Ah Ci tzw.naukowcy :)Pisałem na ten temat kilka dni temu,żeby sie zdecydowali co do przekazu- epoka lodowcowa czy jednak sie gotujemy