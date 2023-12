Czemu nie zaczniecie zadawać pytań do nowego rządu na który głosowaliście pytając dlaczego nie traktuje kobiet na równi z mężczyznami? Przecież trzeba tę sprawę grzać non stop jak wam zależy a nie tylko jęczeć na wykopie, że was się traktuje jak gówno. Traktuje się was tak jak sobie na to pozwalacie. Wam niedługo jaja odmarzną w okopie a wasze koleżanki w tym samym czasie będą się z nudów przewalać po śródziemnomorskich plażach.