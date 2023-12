Właśnie najlepsze jest to że reklamowane było wszędzie w mediach zaszczep się będziesz zdrowy i chroniony. Długo było takie gadanie aż w końcu zmieniło się że może nie zachorujesz a jak już to będzie łagodnie. Teraz już jest mówione wprost że nie chroni przed zachorowaniem i o to ludziom chodzi i chodziło od początku o kłamanie ludziom prosto w mordę.