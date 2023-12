Przecież przez ostatnie 1.5 roku prawie nikt nie brał kredytów, więc teraz kiedy nadarzyła się okazja na bardzo tani kredyt to sporo osób go wzięło.

To jest zwykle robienie sensacji. Niech sobie porównają ile udzielono kredytów w całym roku 2019 i 2023 to już te liczby nie będą takie sensacyjne