A pamiętacie Szpital Narodowy? Przez pierwszy okres funkcjonowania stał pusty bo kryteria przyjęcia były takie że musieliby przyjmować zdrowych ludzi. Koszty tylko miesięcznego funkcjonowania to było 20 mln, a lekarze mieszkali w hotelu 5*.

Afera maseczkowa to "tylko" 5 mln, kasa jaka popłynęła w innych miejscach jest przeogromna. Gdzie jest Szumowski? Bo podczas pandemii to pływał na jachcie z jakimś luksusowym kumplem. Kiedy winni staną przed sądem?

"świetnie wyposażony szpital polowy jest Pokaż całość