Czemu każdy pajac w tym temacie porównuje to weto, do liberum veto z RONu? Tak, w tamtym czasie, to było złe dla I RP, bo jedna sprzedajna świnia mogła zawetować ważną państwową ustawę. UE natomiast nie jest jednym państwem i to co będzie korzystne dla np. Niemiec, już nie koniecznie może być korzystne dla Polski. Dlatego jak najbardziej prawo weta powinno pozostać i w sumie dobrze, że jeszcze spory odsetek Polaków nie Pokaż całość