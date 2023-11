Pokaż całość

Czemuż to wykopowi eksperci nie mogą pojąć, że nawet gdy Rosja wyzbyła się znacznej części rakiet jakiś czas temu to mogli odbudować swój potencjał i zgromadzić zapasy by uderzyć teraz ponownie zimą? Jak to jest, że ta sama osoba mówiąca o tym, że Rosja się wystrzelała z rakiet wówczas była #!$%@? i wyzywana od najgorszych tak teraz gdy coś pasuje pod tezę nagle będzie cytowana przez wykopków?To są