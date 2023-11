Rozpoczynamy akcję ulotkową "zrób to sam" by poinformować innych o proteście przeciwko bublowi prawnemu jaką jest projekt Strefy Czystego Transportu w Warszawie!

Jeśli każdy wydrukuje chociaż jedną kartkę A4, to o proteście może się dowiedzieć naprawdę wiele osób. Sam dziś na spacerze z psem wsadziłem 6 ulotek - w sumie zajęło mi to może minutę.

Dla niezorientowanych, co do samego projektu strefy w Warszawie, to jest to bardzo zły projekt.