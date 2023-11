Jesteśmy na dobrej drodze do tego że jak już Tusk wespnie się na fotel premiera to będzie mógł cały na biało, bez żadnej reakcji ze strony narodu, powiedzieć "to może już nie pomagajmy tej Ukrainie".



I absolutnie nie mówię i nawet nie próbuję określić czyja to wina. Winnych jest zapewne wielu i po wielu stronach. Pokazuje tylko niebezpieczny kierunek i zwracam uwagę na ciąg zdarzeń który ma miejsce od jakiegoś czasu. Ciąg Pokaż całość