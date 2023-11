Co tu dużo mówić, Świat ogólnie schodzi na psy. Społeczeństwa kundleją, zalewane są masą niewykształconych gotowych do prokreacji inżynierów, pojawiają się mocne zawirowania na rynkach, wojny wybuchają coraz bliżej naszego spokojnego kurvidołka. Co będzie za 10-15 lat? Jak jeszcze AI będzie dużo bardziej rozwinięte niż dzisiaj i 70-80% ludzi z prac biurowych poleci na bezrobocie. Doprowadzamy przez swój rozwój tego, że nie jesteśmy do niczego już potrzebni na tej ziemi.