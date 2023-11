Pod koniec września leciałem z Żoną na wakacje. Lot linią ENTER AIR był opóźniony ponad 3 godziny w stosunku do planowanej godziny lądowania. Na podstawie przepisów Rozporządzenia 261/2004 i wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE C-402/07 przysługuje nam odszkodowanie za opóźnienie lotu. ENTER AIR próbuje robić wszystko, żeby tego odszkodowania nie wypłacić lub obniżyć jego wysokość. Dostali cały komplet wymaganych dokumentów, a nawet dodatkowy dokument, którego nie musiałem przedstawiać - potwierdzenie opóźnienia lotu przez PAŻP (Państwową Agencję Żeglugi Powietrznej) i obecnie odpowiedzieli anonimowo (nikt nawet się nie podpisał z imienia i nazwiska pod odpowiedzią) na moją reklamację, że jednak jednego potwierdzenia (potwierdzenia rezerwacji na ten lot) nie dostali i nie mogą jej rozpatrzyć - co oczywiście jest nieprawdą, bo takie potwierdzenie otrzymali w postaci skanów oryginalnych odcinków kart pokładowych z naszymi danymi osobowymi oraz widocznym numerem lotu, a także mailowe potwierdzenie danych przelotu w ramach rezerwacji w biurze Rainbow Tours - była to jedyna informacja jaką otrzymaliśmy z biura podróży wskazująca na ten konkretny lot i tego konkretnego przewoźnika. No, ale mam udowadniać, że nie jestem wielbłądem....