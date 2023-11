Szukanie polskiego czarnucha przez lewicę xD Oczywiście nie może to być współczesny pracownik najemny czy drobny przedsiębiorca, którym można by jakoś faktycznie pomóc xd To musi być klasa. A nawet ekstraklasa. To musi byc moralny wrzód nad którym można bezpłodnie debatować, powód do wstydu żeby oskarżycielskim paluchem wskazywać na brudne polskie sumienia (już okopcone płonącymi stodołami w jedwabnym). Muszą być próżne dyskusje, panele i jojczenie żeby się poczuć jak inteligencja z ameryki Pokaż całość