To jest skanda i Państwo w Państwie.



Wszystkie instytucje publiczne powinny udostępniać komu i na co są przekazywane pieniądze publiczne. To nie są pieniądzę ZŁODZIEI z PiS, tylko pieniądzę Polaków.



Za ukrywanie takich infromacji powinna być wysoka kara.



Należy powołać Rzecznika Spraw Publicznych, który powinien móc kontrolować instytucje publiczne i w przypadku nieudostępniania danych publicznych, wystawiać odpowiednio wysokie kary, aż nauczą się informować Polaków, na co są wydawane ich pieniądze.



Patologia PiS