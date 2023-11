Cancel culture już się przejada.

Wkrótce wahadło ruszy w drugą stronę - a może to tylko ostrze gilotyny, która się powoli wznosi w górę.

Cywilizacja europejska ma jeszcze kilka lat, na ogarnięcie tematu i na szczęście, coraz częściej głosy powrotu do normalności się przebijają.

W zasadzie, to jest tylko kwestia czasu, gdzie i kiedy ludziom puszczą nerwy i zawalczą o swoje.

Potem to już będzie lawina...