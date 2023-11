Jestem laikiem, nigdy nie kupowałem używanego samochodu więc pytam.

To w branży używanych aut są takie standardy, że wpłaca się całą kwotę bez fizycznych, osobistych oględzin?

Zaliczkę jeszcze, jeszcze bym zrozumiał, ale wpłacić 50tys w ciemno, nie widząc na oczy samochodu, to tak jak zapłacić całość za remont dachu po rozmowie telefonicznej z dekarzem.

Trochę to absurdalne, no ale może tak działa ta branża.