Ukraiński minister infrastruktury S. Derkacz spotkał się w Dorohusku z ukraińskimi kierowcami ciężarówek stojącymi w kolejce do granicy oraz protestującymi polskimi przewoźnikami. "Jeżeli protestującym chodziło o to, żeby doprowadzić do kryzysu energetycznego w Ukrainie, to im to się zaczyna udawać"