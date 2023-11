Niektóre z tych akcji to wymyślają sami ruscy by przejąć jakiś biznes czy pozbyć się niewygodnych ludzi. Bar zostanie przejęty przez zaufanych ludzi a obecni właściciele trafią do kolonii karnej albo znikną. W Chersoniu i na Krymie wywłaszczyli tak nie jeden biznes. Info swój początek miało w ruskim necie i samo to powinno dać do myślenia.