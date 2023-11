Jeszcze do niedawna twierdziłem że postawa anty-ukraińska Brauna to kompromitacja i że wpisuje się to w rosyjską propagandę. Dziś rozumiem że ten człowiek już wtedy przewidział jak będą wyglądały stosunki polsko-ukraińskie. Dobrze że Braun upomina się o polskie interesy i zawsze podkreśla że to my jesteśmy gospodarzami we własnym kraju. Pomoc pomocą, ale nie możemy pozwolić wejść sobie na głowę. Kibicuję Ukraińcom na froncie, ale jednocześnie jestem zmęczony napływem takiej masy ludzi Pokaż całość