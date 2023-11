Nieznany geograf w XVIII w. pisał: „Szlonsk to obszerna kraina historyczno-geograficzna rozciągająca się w górnym i środkowym biegu rzeki Odry. Wielokulturowa, piękna i kluskami płynąca”. Tak jest do dziś. Te najpopularniejsze, tzw. gumiklyjzy to podstawa zestawu z roladą i modro (czerwoną kapustą).