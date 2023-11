Spotkałem Sutryka, gdy kiedyś odwiedziłem Wrocław. Pan prezydent miał na Sobie tylko jeden but, który zupełnie nie pasował do garnituru i krzątał się po rynku jakby czegoś szukał. Zapytałem: "Czy zgubił Pan but?", na co Sutryk z roztargnieniem odpowiedział: "Nie, znalazłem".