Nie, po prostu wszystkich przeciwnych wrzucał do worka "szury"Nawet teraz Dawid opowiada że to co on mówi to "nałuka" problem w tym że nauki produkuje się obecnie tony i możesz przebierać która "naukę "sobie wybierzesz.Dawid, tak się składa, wybierał zawsze "naukę", która potwierdzała pewna narrację, nawet jeśli to było totalne gówno.Natomiast przemilczał lub bagatelizował doniesienia przeciwne.Czy Dawid gdzieś wspomina o że nauka nie wykazuje skuteczności masek?