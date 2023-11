XXI w. i w Europie populiści rządzą... Nie mozna było przewidzieć, nie było żadnych danych że w tym kierunku to będzie zmierzało. Nie ma to jak stworzyć problem a później zastanawiać się jak to rozwiązać. I to się nie tyczy tylko i wyłącznie Szwecji, bo i na naszym poletku też z populizmem nie jest lepiej. U nas socjalizm gra pierwsze skrzypce. Dajmy na dzieci, dzieci są przyszłością a później te dzieci będą Pokaż całość