Tyle lat zaniedbań, wysokie emisje i nic nie robienie z nimi... Od zawsze było wiadomo, że kopalnie są sporym emitentem. No i nagle jak pojawiło się widmo kar ze strony unii europejskiej to wielkie poruszenie. Fajnie, że udało się jakoś porozumieć i co ważne kary przeznaczać na walkę z emisją. Może w końcu uda się stworzyć nową technologię pozwalającą na wychwytywanie metanu z wentylacji kopalni.