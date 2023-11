Takie deb.le nie rozumieją, że SSP i to, że ich nie sprywatyzowano nas uchroniły przed systemem oligarchicznym.



Gdyby wszystko zostało sprywatyzowane w takim stylu jak to zrobiono na ukrainie to byśmy mieli paru bogatych oligarchów i biedote.



Strategiczne spółki by wyprowadzały zyski na Wyspy owcze, budżet by z tego nic nie miał a rżneły by na cenach jeszcze bardziej niż teraz. Wyborców by sie nie bali, a kupić i tak by trzeba Pokaż całość