Z artykułu wynika, że kiedy imigrant kogoś zgwałci lub zabije to jest to kolejny incydent, gdzie zapewne anglik sprowokował. Ale skoro anglik zabił imigranta to policja i urzędnicy boją sie odwetu i organizują dodatkowe patrole XDDD



NIEWOLNICY WE WŁASNYM KRAJU.

Z drugiej strony nie jest to śmieszne, bo podobne rzeczy są w szwecji i niemcach. Nie wiem jak holandia bo nie mam tam znajomych a jak mam to słucham tylko co tam Pokaż całość