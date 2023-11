Jedno jest pewne, nie ma gorszej głupoty niż narzucony nam przez UE mechanizm kar klimatycznych. Przemysł zmuszany jest płacić za emisję CO2 kary, z których potem wypłacane są obywatelom wspomniane w artykule dopłaty do prądu, którego cena zawyżona jest przez te właśnie kary. Szaleńcy, którzy to wymyślili muszą się nieźle bawić patrząc co się dzieje w Europie.