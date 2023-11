Do tej pory były sfery, gdzie decyzja musiała być jednomyślna. Do takich sfer należały podatki. Jeśli zmiany przejdą, informacje o tym, co, za co, kiedy, i ile płacą obywatele dostaną nie od państwa, ale od Brukseli – mówi Salon24 prof. Genowefa Grabowska, konstytucjonalistka, Uniwersytet Śląski.