Dla zainteresowanych filozofią: ciekawe, czy to nadal jest Katedra Notre Dame czy już nie. Paradoks statku Tezeusza. Za jakiś czas pewnie będzie można rekonstruować uszkodzone/zniszczone fragmenty mózgu i/lub wymieniać na elektroniczne implanty. Ciekawe, jak to będzie traktowane z punktu prawa i psychologii - czy to jest wciąż ten sam człowiek? W którym momencie przestajemy być sobą a stajemy się maszyną?Kurde, ale offtopem pojechałem. Przepraszam.