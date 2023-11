"Winni są rodzice".



Dzieci kiedyś po szkole - torba rzucona w kąt i na trzepak.

Dzieci dziś po szkole - drugi etat nad książkami, bo nasrane zadań domowych, niezapowiedzianych sprawdzianów, a na polski trzeba zrobić makietę domu pana Kleksa indywidualnie. Do tego angielski i basen 3 razy w tygodniu.



Z tego co gadam z rodzicami trochę starszych kaszojadów to odbębniają z dzieciakami drugi etat nauczycielski po powrocie do domu. Dzieciak nie ma